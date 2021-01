De inwoners van Utrecht kunnen binnenkort naar de Jaarbeurs gaan om zich te laten inenten tegen het coronavirus. In hal 4 van het beursgebouw zet de GGD regio Utrecht een extra grote vaccinatielocatie op, die volgende week dinsdag in gebruik wordt genomen. Per dag kunnen er meer dan 2800 mensen worden gevaccineerd, tussen 08.00 uur en 20.00 uur.