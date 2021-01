Advocaat vecht boete voor beschermen kapperszaak aan

Twaalf mannen die dinsdagavond een kapperszaak in Rotterdam-Zuid wilden beschermen tegen vernieling door relschoppers, hebben een advocaat in de arm genomen om de coronaboete die ze opliepen aan te vechten. Volgens raadsman Frank van Ardenne was er sprake van overmacht. Daarom vraagt hij het Openbaar Ministerie woensdag om de boetes van 95 euro per stuk kwijt te schelden.