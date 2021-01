Gloednieuw windpark maakt ‘onverwacht veel’ laagfrequent geluid

Windturbines in een gloednieuw groot windpark in de provincie Groningen blijken „een onverwachte hoeveelheid” laagfrequent geluid te produceren. De drie gemeenten die betrokken zijn bij het park, Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, hebben de bouwers „het nadrukkelijke verzoek” gedaan actie te ondernemen. Zij gaan „kijken hoe dit is op te lossen”, meldt de gemeente Veendam.