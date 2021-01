De politie in Zwolle zoekt beelden van de rellen, die maandagavond uitbraken in de buurt van de Melkmarkt en het Rodetorenplein in die stad. Een groep jongeren gooide daar stenen naar een politieauto, waardoor een agent gewond raakte in zijn gezicht. Daarvoor zijn al twee minderjarige jongens opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.