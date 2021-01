Bij een farmaceutisch bedrijf in Wales dat cruciaal is voor de productie van het Britse coronavaccin van AstraZeneca, is een verdacht pakket aangetroffen. De onderneming in Wrexham is ontruimd. De politie heeft de omgeving van CP Pharmaceuticals Limited van de Indiase farmareus Wockhardt afgezet en explosievendeskundigen hebben een onderzoek ingesteld volgens plaatselijke media.