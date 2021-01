Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca zegt woensdagavond wel mee te doen aan het overleg met de Europese Commissie en de 27 EU-lidstaten over de levering van zijn coronavaccins. „We kunnen officieel bevestigen dat we met de EU vergaderen later vandaag”, aldus een woordvoerder. Een woordvoerder van de commissie zei eerder dat de farmaceut woensdagmorgen de vergadering had afgezegd.