Britse bedrijven zoeken na brexit vaker oplossingen in Nederland

Britse bedrijven zoeken steeds vaker naar oplossingen in Nederland om hun klanten in de Europese Unie goed te kunnen blijven bedienen. Dat doen ze bijvoorbeeld door een vestiging te openen in Nederland of door logistieke of fiscale dienstverlening uit handen te geven aan een Nederlands bedrijf. Dat melden de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en Nederland Distributieland (NDL).