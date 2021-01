Shell koopt zich in bij Iers drijvend windpark op zee

Olie- en gasconcern Shell heeft een meerderheidsbelang genomen in een Iers project om een drijvend windpark te ontwikkelen. Dat windpark in de Keltische Zee moet in de komende jaren worden aangelegd en nog dit decennium energie gaan opwekken. Het is niet bekend hoeveel Shell heeft betaald om 51 procent van het project te verkrijgen.