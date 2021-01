DNB-baas Knot: economische klap tweede lockdown minder groot

De economische schade als gevolg van de tweede lockdown is minder groot dan die van de eerste lockdown. Bedrijven en werknemers in eurolanden konden zich gemakkelijker aanpassen aan de aangescherpte regels dan in het voorjaar, zegt president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot in een interview met Bloomberg TV. „We hebben allemaal een spoedcursus digitaliseren gehad.”