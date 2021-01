Viroloog Koopmans mag bijna uit quarantaine in China

Het internationale team dat in China de herkomst van het coronavirus onderzoekt heeft de verplichte quarantaineperiode van twee weken er donderdag opzitten. De onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, zetten dan hun werkzaamheden in Wuhan voort. In die stad werd het virus eind 2019 voor het eerst vastgesteld.