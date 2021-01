Erasmus MC ontwikkelt nieuwe coronatest

Onderzoekers van het Erasmus MC en Innatoss Laboratories gaan een nieuwe, zeer gevoelige test ontwikkelen waarmee kan worden vastgesteld of iemand geïnfecteerd is geweest met het coronavirus. Ze willen de blootstelling aan SARS-CoV-2 ontdekken aan de hand van bepaalde cellen, staat op de site van het centrum. De bestaande testen sporen antistoffen in het bloed op.