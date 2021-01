Grootaandeelhouder América Móvil vergroot belang in KPN

De Mexicaanse telecomonderneming América Móvil heeft zijn belang in KPN uitgebreid. De Mexicanen, die een paar jaar terug vergeefs een poging deden om het telecomconcern in zijn geheel over te nemen, hebben nu ruim een vijfde van de aandelen in handen. Dat was bij een vorige melding in de registers van toezichthouder AFM nog iets meer dan 16 procent.