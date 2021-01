Winkelvastgoedfonds Unibail grote winnaar in rode AEX

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was woensdag een opvallende winnaar op het Damrak. Het aandeel van de investeerder in winkelvastgoed is sinds de koersdip een week geleden met een stevige opmars bezig. Ook de resultaten van telecomconcern KPN vielen in de smaak bij beleggers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost beleefde daarnaast een succesvol debuut op de Amsterdamse beurs.