Russisch lagerhuis voor verlenging START-verdrag met VS

Het Russische lagerhuis, de Doema, heeft ingestemd met het verlengen van het verdrag met de Verenigde Staten over nucleaire wapenbeheersing. Het is bekend als het Nieuwe START-verdrag en behelst een overeenkomst tussen de grootmachten over de beperking van hun nucleaire wapenarsenaal. Het dreigde af te lopen door de geschillen tussen het Kremlin en de regering van voormalig president Trump.