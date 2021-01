Bewoner zorginstelling in Wilp overleden bij aangestoken brand

Bij een brand in een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking van Zozijn in het Gelderse Wilp is één persoon overleden. Er raakte niemand gewond meldt de woordvoerder van Zozijn. Verschillende medewerkers en cliënten zijn ter plaatse onderzocht door de hulpdiensten en één persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie gaat uit van brandstichting.