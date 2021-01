‘Verlies financiële activiteit Londen minder groot dan verwacht’

Dat het Verenigd Koninkrijk uit de interne Europese markt is gestapt, pakt vooralsnog minder desastreus uit voor het financiële centrum van Londen dan was voorzien. Dat is althans de mening van bestuursorgaan City of Londen. Het financieel centrum verwacht dat activiteiten die door de brexit zijn verdwenen op andere vlakken worden goedgemaakt.