Boeren willen met trekkers helpen tegen rellen

Boeren uit het oosten van het land bieden burgemeesters aan om te komen helpen met het tegenhouden van relschoppers in hun gemeenten. De boeren willen daarvoor met honderden trekkers toegangswegen naar centra van gemeenten blokkeren. Tot nu toe hebben burgemeesters de hulp „met dank” afgewezen, maar een telefoontje van politie of gemeente is genoeg om een grote groep boeren in beweging te krijgen. „We laten het land niet slopen”, aldus melkveehouder Thijs Wieggers uit Mariënvelde, regiocoördinator van boerenactiegroep Farmers Defence Force en lid van de boerengroep Achterhoek-Oost.