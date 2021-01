Een reeks aardbevingen kort na elkaar hebben veel mensen in Andalusië de straat op gedreven ondanks de avondklok. De bevingen begonnen laat in de avond en talrijke mensen vluchtten in Granada hun woningen uit. Er zijn meer dan twintig bevingen en aardschokken geregistreerd. De hevigste hadden een kracht van 4,3 waarvan een met het epicentrum nog geen 10 kilometer ten westen van het centrum van Granada, meldden plaatselijke media.