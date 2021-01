Grapperhaus: inzet leger tegen relschoppers nu niet aan de orde

Het is volgens demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus nu niet aan de orde om militairen in te zetten tijdens de avondklok om de orde te bewaren, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Woensdagmiddag debatteert de Kamer over de onrust van de afgelopen dagen en onder meer PVV-leider Geert Wilders wil dat het leger ingezet wordt.