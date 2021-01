Verpleegster Sanna Elkadiri krijgt als eerste de tweede coronaprik

Verpleegster Sanna Elkadiri heeft woensdag als eerste in Nederland de tweede vaccinatie tegen het coronavirus gekregen. Over ongeveer een week zou ze daarmee beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. Elkadiri kreeg de herhaalprik op de speciale vaccinatielocatie van de GGD in Veghel. Precies drie weken geleden kreeg ze daar de eerste vaccinatie van heel Nederland.