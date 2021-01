De gevangenis in Vught is woensdag getroffen door een stroomstoring. Die leidt met name tot ongemak voor de gevangenen, die in hun cel moeten blijven. De veiligheid is niet in het geding, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie. De Extra Beveiligde Inrichting is niet getroffen. Datzelfde geldt voor de buitenringbeveiliging, die geen last heeft van de storing.