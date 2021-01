‘KPN en Amerikaans rentebesluit in schijnwerpers op beurzen’

Op de Amsterdamse aandelenbeurs verwerken beleggers woensdag de resultaten van AEX-bedrijf KPN. Het telecomconcern had afgelopen jaar op de zakelijke markt last van de coronacrisis. Bedrijven waren door de omstandigheden terughoudender met uitgaven voor telecomdiensten. De nettowinst van KPN daalde. Maar volgens KPN komt de afname vooral doordat in het voorgaande jaar nog werd geprofiteerd van boekwinsten op de verkoop van onderdelen.