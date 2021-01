Nederland telt steeds minder muskusratten, zo meldde de Unie van Waterschappen dinsdag. En dat is goed nieuws want de exoot veroorzaakt door het graven van gangen en holen grote schade aan dijken. In het ergste geval kan dat tot een overstroming leiden. Daarom bestrijden bijna 400 specialisten de dieren. Het doel is om de populatie helemaal uit te roeien in Nederland. Omdat de populatie afneemt, vangen de bestrijders ieder jaar minder muskusratten. In 2020 zijn er 47.772 gevangen. Dat is een daling van 5 procent ten opzichte van 2019.