Nikkei licht hoger door optimisme over bedrijfsresultaten

De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht hoger geëindigd. De verhoging van de groeiverwachting voor de wereldeconomie door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wakkerde de hoop op betere bedrijfsresultaten aan. Beleggers hielden verder hun kruit droog in afwachting van de uitkomsten van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag naar buiten komen. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen, dat wereldwijd de 100 miljoen heeft bereikt, zorgde eveneens voor enige terughoudendheid.