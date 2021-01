Amnesty: opgepakte demonstranten in Wit-Rusland worden gemarteld

Wit-Russische demonstranten die door het regime zijn opgepakt bij anti-regeringsprotesten worden systematisch gemarteld, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport dat woensdag is verschenen. Sinds de presidentsverkiezingen in augustus, die waarschijnlijk met behulp van verkiezingsfraude zijn gewonnen door de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko, zijn bij protesten in de voormalige Sovjetrepubliek al duizenden demonstranten opgepakt.