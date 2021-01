Dode en gewonden bij woningbrand in gezondheidscentrum in Wilp

Bij een woningbrand in een gezondheidscentrum van Zozijn in het Gelderse Wilp is één persoon overleden en zijn drie personen gewond geraakt. Een gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis en twee personen zijn ter plaatse behandeld door de hulpdiensten, meldt de veiligheidsregio. Ondanks pogingen tot reanimatie is een slachtoffer overleden.