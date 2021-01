Regering Biden belooft actie tegen rassenongelijkheid

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag gezegd dat hij concrete stappen bekendgemaakt die hij wil nemen om de rassenongelijkheid en het racisme in de Verenigde Staten te bestrijden. De rassenongelijkheid, die in het laatste regeringsjaar van zijn voorganger Donald Trump prominent zichtbaar werd na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd, heeft de VS volgens Biden veel te lang parten gespeeld.