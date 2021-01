China geeft Starbucks wat steun ondanks lagere verkopen VS

Koffieketen Starbucks heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar last gehad van onzekerheid op de thuismarkt en sluitingen van filialen in onder meer Europa vanwege het coronavirus. Ook moesten filialen soms de openingstijden aanpassen. In China, waar de virusuitbraak onder controle is, werd wel meer koffie verkocht. De prestaties op die op een na grootste markt van Starbucks bood het Amerikaanse bedrijf steun.