Bulgarije verlengt noodtoestand, verplicht testen reizigers

Bulgarije heeft de noodtoestand vanwege het coronavirus verlengd tot eind april. Daardoor kan de minister van Gezondheid de maatregelen aanscherpen of versoepelen door middel van een decreet, de goedkeuring van het parlement is niet nodig. Ook is besloten dat vanaf vrijdag alle reizigers die het land binnenkomen verplicht moeten worden getest op het coronavirus.