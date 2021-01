Je baby achter slot en grens

Geen papa of mama die een liefdevolle kus op je voorhoofd drukt, je knuffelt of een liedje voor je zingt. Dat is de realiteit die de coronapandemie met zich meebracht voor honderden baby’s die via een draagmoeder ter wereld kwamen. Hoewel het coronavirus wereldwijd steeds meer om zich heen grijpt, lijken wensouders niet verschrokken om toch in het proces van draagmoederschap te stappen.