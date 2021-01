Grote steden willen meer bevoegdheden in aanpak overgewicht

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Ede willen meer kunnen doen om toenemend overgewicht onder hun inwoners aan te pakken. In een brief aan staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis vragen ze om meer bevoegdheden om te kunnen zorgen voor een gezonder voedselaanbod in bijvoorbeeld scholen, sportkantines en supermarkten.