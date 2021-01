ING: kantoren in Amsterdam eerder dicht om dreiging rellen

ING sluit zijn hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost eerder omdat er aanwijzingen zijn dat relschoppers in de omgeving bijeenkomen. Ook andere kantoren in de hoofdstad gaan eerder dicht wegens dreigende ongeregeldheden, laat een woordvoerster van de bank weten. ABN AMRO raadt medewerkers aan om eerder naar huis te gaan om niet in onlusten verzeild te raken.