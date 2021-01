Burgemeester kondigt onderzoek aan naar rellen Den Bosch

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de rellen maandagavond in Den Bosch. Het onderzoek richt zich onder meer op het handelen van politie en gemeente. Mikkers wil weten of dingen anders gedaan hadden moeten worden. Zowel in de aanloop als tijdens de rellen, laat hij dinsdag weten in een open brief aan de inwoners van de Brabantse hoofdstad.