Hof laat beschermde getuige opdraven in proces Holleeder

Het gerechtshof Amsterdam heeft in het hoger beroep van Willem Holleeder besloten Remko van Lent als getuige op te roepen. Van Lent trad enkele jaren geleden op als beschermde getuige in een grote afpersingszaak. Hij werd met zijn gezin ondergebracht in het buitenland nadat hij belastende verklaringen had afgelegd over een groep criminelen die het op hem voorzien zouden hebben gehad.