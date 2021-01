Utrecht maakt milieuzone strenger voor dieselauto’s

De milieuzone in Utrecht wordt strenger. Alleen ‘schonere’ dieselauto’s uit 2005 (emissieklasse 4) en daarna mogen per 1 april nog de binnenstad in. Hiermee wil het gemeentebestuur de luchtkwaliteit in het centrum van de stad verbeteren. Dieselvoertuigen stoten relatief veel ongezonde stoffen uit.