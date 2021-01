Kamer stemt pas later over parlementaire enquête toeslagenaffaire

Er gloort een meerderheid voor een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire en het bredere functioneren van overheidsdiensten. Maar de Kamer zal pas later stemmen over de inzet van dit zwaarste instrument dat het parlement heeft. Een voorstel van de SP wordt nog even op zak gehouden en naar verwachting iets aangepast, zodat het op steun van meer partijen kan rekenen.