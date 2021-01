Familie wil einde aan zaak Posbankmoord

Nabestaanden van de in 2003 vermoorde Alex Wiegmink uit Drempt snakken achttien jaar na de Posbankmoord naar het einde van het strafproces. De gang naar het gerechtshof valt ze steeds zwaarder. De boosheid over de zinloze moord groeit, zei de weduwe van Wiegmink dinsdag in het gerechtshof in Den Haag.