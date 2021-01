Provincie Utrecht wil komende twee jaar 600.000 bomen planten

De provincie Utrecht wil voor het einde van 2023 zo’n 600.000 nieuwe bomen planten en heeft daarvoor de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in de arm genomen om te kijken of dat haalbaar is. Die organisatie is nu met een positief oordeel gekomen en heeft haar aanbevelingen opgenomen in het zogenoemde ‘bomen actieplan’.