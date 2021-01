Deskundige over Posbankmoord: risico op valse bekentenis

De zogeheten Mr. Big-methode verhoogt het risico op een valse bekentenis. Dit zei rechtspsycholoog Eric Rassin dinsdag in het gerechtshof in Den Haag, dat zich in hoger beroep buigt over de Posbankmoord. Het hof moet van de Hoge Raad beoordelen in hoeverre de bekentenis van Souris R. (47) uit Veghel betrouwbaar is.