Verdachte moord Wout Sabee gaat proces zwijgend uitzitten

De 38-jarige Marcel D. uit Nieuwegein, verdacht van onder meer betrokkenheid bij de liquidatie van drugshandelaar Wout Sabee (70), wenst geen enkele verklaring af te leggen tijdens zijn proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Dat gaf D. te kennen bij de start van de rechtszaak dinsdag. „Zwijgrecht”, is zijn steevaste reactie op vragen die de rechter hem stelt. De rechtbank heeft deze week drie dagen voor de zaak uitgetrokken.