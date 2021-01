Zorgen McDonald’s over veiligheid medewerkers door rellen

Fastfoodketen McDonald’s maakt zich zorgen om de veiligheid van restaurantmedewerkers en bezorgers door de rellen die zijn ontstaan na het invoeren van de avondklok. „Vanwege de ongeregeldheden door de avondklok willen we onze medewerkers niet in een onveilige situatie laten werken”, aldus een woordvoerster. De fastfoodketen zegt de situatie in de steden nauw in de gaten te houden.