Londen wil reiziger uit buitenland dagen in hotel voor 1500 pond

De Britse regering wil reizigers die Groot-Brittannië binnenkomen tien dagen verplicht in hotels in quarantaine laten gaan. Dat melden Britse media. Volgens de Daily Mail gaat dat de bezoeker of terugkerende reiziger naar schatting 1500 pond (circa 1700 euro) kosten. Het zou voor de meeste Britten een buitenlandse reis onbetaalbaar maken.