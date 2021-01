Uitzendbranche heeft flink te lijden onder de coronacrisis

De uitzendbranche heeft stevig te lijden onder de coronacrisis. Volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is het totaal aantal uitzenduren vorig jaar met 14 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat resulteerde ook in een totale omzetdaling van 9 procent. In 2020 waren er drie werkbare dagen meer dan in 2019. Daarvoor is een correctie toegepast.