‘Corona-epidemie in Tadzjikistan voorbij’

Het Centraal-Aziatische Tadzjikistan heeft het coronavirus bedwongen, volgens president Emomali Rachmon. Er is geen enkel actief geval meer en sinds het begin van het jaar is er niemand meer aan de gevolgen van het virus overleden. Volgens de autoritaire leider van het geïsoleerde bergachtige land met 9,5 miljoen inwoners is de epidemie voorbij.