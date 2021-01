‘Zorgen over trage uitrol vaccins houden beurzen in greep’

De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting licht lager openen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine minnen te beginnen, na de zware koersverliezen een dag eerder. De zorgen over de trage uitrol van het coronavaccin en het dispuut tussen de Europese Unie en vaccinmaker AstraZeneca wakkeren de bezorgdheid aan over het economisch herstel van de coronacrisis.