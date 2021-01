Ondernemers Den Bosch: in de steek gelaten door gemeente

Ondernemers in het centrum van Den Bosch, waar maandagavond flinke schade is aangericht door rellen om de avondklok, voelen zich niet gehoord door de gemeente en vinden dat deze onvoldoende voorbereid was op de ongeregeldheden. „We voelen ons in de steek gelaten en hebben niet de goede adviezen gekregen”, zegt Monique de Klein van Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch.