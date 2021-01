Nikkei lager door viruszorgen en spanningen China en VS

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met verlies gesloten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen omlaag. De zorgen over de vertraging van de vaccinatieprogramma’s in de Verenigde Staten en Europa drukten de stemming op de beursvloeren. Ook waarschuwde de Chinese president Xi Jinping voor een „achterhaalde Koude Oorlog-mentaliteit” en verklaarde hij dat China ongeacht de westerse kritiek zijn eigen weg zal blijven gaan.