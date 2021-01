Britse coronavariant aangetroffen op Aruba

Arubaanse autoriteiten hebben maandag vanuit Nederland bevestiging gekregen dat de Britse variant van het coronavirus op het eiland is geregistreerd. Er is bij vijf testen, die naar Nederland waren gestuurd, bevestigd dat het om de nieuwe variant gaat. In twee gevallen gaat het om mensen die op bezoek zijn op het eiland, in drie gevallen om inwoners van het eiland.