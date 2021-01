Burgemeester Den Bosch stelt onderzoek in naar rellen

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil een onafhankelijk onderzoek naar de ongeregeldheden in zijn stad maandagavond. Hij wil zo achterhalen of de autoriteiten juist gehandeld hebben. „Het duurde best lang tot de ME beschikbaar was”, zegt Mikkers tegen het Brabants Dagblad. „Dat is geen verwijt, maar een constatering.”