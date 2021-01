Onderzoek Greenpeace: 65 procent minder uitstoot in 2030 haalbaar

Het Nederlandse klimaatdoel kan nog verder worden aangescherpt, stellen onderzoekers die in opdracht van Greenpeace hebben berekend wat daarvoor nodig is. Grote vervuilers moeten harder worden aangepakt om de CO2-uitstoot verder omlaag te krijgen. Als de veestapel fors wordt ingekrompen en de belasting op CO2-uitstoot wordt verhoogd, is het volgens onderzoeksbureau Ecorys haalbaar om de uitstoot voor 2030 met 65 procent te verminderen.